Россиянка сделала блефаропластику в Азербайджане и получила серьезные травмы

Операция у хирурга из Азербайджана закончилась для россиянки серьезными ожогами. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По словам самой жительницы Волгоградской области, она хотела исправить нависшее веко и шрам на челюсти. Женщина нашла в интернете специалиста и хотела, чтобы он прооперировал ее в Москве. Хирург заявил, что пока не может приехать в столицу РФ, и предложил провести вмешательство в Баку.

Россиянка согласилась, но сразу же после блефаропластики женщина почувствовала сильную боль. Позже она сняла повязки и заметила сильные ожоги и неровные швы. Несмотря на заверения врача о том, что это пройдет, со временем ситуация только усугубилась.

Сам хирург стал игнорировать пациентку. В клинике отказались помогать или возмещать ущерб. На данный момент россиянка готовит заявление в прокуратуру.

После манипуляций хирурга женщине предстоит еще несколько операций, которые помогут устранить последствия. За новые процедуры ей придется заплатить более миллиона рублей.

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