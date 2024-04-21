Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка сделала блефаропластику в Азербайджане и получила серьезные травмы

Shot: россиянке изуродовали лицо после неудачной операции в Азербайджане

close
100%
Shutterstock

Операция у хирурга из Азербайджана закончилась для россиянки серьезными ожогами. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По словам самой жительницы Волгоградской области, она хотела исправить нависшее веко и шрам на челюсти. Женщина нашла в интернете специалиста и хотела, чтобы он прооперировал ее в Москве. Хирург заявил, что пока не может приехать в столицу РФ, и предложил провести вмешательство в Баку.

Россиянка согласилась, но сразу же после блефаропластики женщина почувствовала сильную боль. Позже она сняла повязки и заметила сильные ожоги и неровные швы. Несмотря на заверения врача о том, что это пройдет, со временем ситуация только усугубилась.

Сам хирург стал игнорировать пациентку. В клинике отказались помогать или возмещать ущерб. На данный момент россиянка готовит заявление в прокуратуру.

После манипуляций хирурга женщине предстоит еще несколько операций, которые помогут устранить последствия. За новые процедуры ей придется заплатить более миллиона рублей.

Ранее пластический хирург Иван Володченков рассказал о неудачной операции певицы Аллы Пугачевой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами