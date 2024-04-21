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Заглушка не выдержала напор воды вблизи тюменской деревни

Заглушка не выдержала напор воды вблизи тюменской деревни, работают спасатели

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Телеграм-канал Александр Моор

Спасатели работают на дамбе вблизи деревни Большой Остров в Ишимском районе Тюменской области, где заглушка в трубе не выдержала напора воды. Об этом губернатор региона Александр Моор написал в своем Telegram-канале.

«На дороге, которая ведет в деревню Большой Остров, караульные обнаружили, что заглушка в трубе не выдержала напора воды», — сообщил он.

По его словам, в настоящее время здесь работают больше 150 спасателей. Для тяжелой техники отсыпали площадку высотой четыре метра. Экскаватор выкладывает мешки с песком с внешней стороны насыпи, чтобы заблокировать трубу.

Он отметил, что ночь предстоит тяжелая, однако никто не опускает руки.

Также Моор заявил, что в Ишимском районе к приходу паводка возвели 12 км дополнительных насыпей. Кроме того, по данным МЧС, возле деревни Макарова 46 человек участвуют в экстренном строительстве новой дамбы.

Ранее правительство Тюменской области сообщило о превентивном отключении света в Ишиме.

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