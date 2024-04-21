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В Подмосковье пуля от пневматического пистолета случайно попала девочке в сердце

Shot: в Подмосковье пистолет случайно выстрелил шестилетнему ребенку в сердце

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Depositphotos

В Подмосковье прогулка с шестилетним ребенком закончилась поездкой в больницу. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в деревне Мертемьяново. Друг приехал в гости к главе семьи и вместе с девочкой взрослые отправились во двор, чтобы пострелять из пневматического пистолета. В какой-то момент мужчина передал оружие другу и пистолет случайно выстрелил. Пуля попала в область сердца ребенка.

Родитель на машине оперативно направился в Наро-Фоминскую областную больницу вместе с девочкой, но медики спасти пациентку не смогли.

На данный момент правоохранители проводят проверку и другие мероприятия, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ребенок жил в полной семье, отец девочки занимал руководящую должность в компании, о матери не сообщается. Стрелявший мужчина является гендиректором нескольких организаций.

Ранее под Петербургом из-за матерящихся подростков произошла потасовка со стрельбой.

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