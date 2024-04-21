Графики отключения света в Харьковской области Украины не выдерживаются

Графики отключения электроэнергии в Харьковской области Украины не выдерживаются. С таким заявлением выступил мэр Харькова Игорь Терехов, чьи слова передает локальная газета «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Графики, которые составлены облэнерго совместно с «Укрэнерго», не выдерживаются», — сказал градоначальник.

Согласно его информации, это связано с тем, что во всем регионе зафиксирована перегрузка энергетической системы. Для того, чтобы исправить энергетическую ситуацию, республике необходимо специальное оборудование, которое не выпускается на территории Украины.

«Есть дефицит», — констатировал мэр.

Накануне директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что длительность отключений электроэнергии в Украине может составлять до 6 часов уже летом 2024 года.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Харькове произошел взрыв.