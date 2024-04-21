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В Твери мошенник списал деньги у мужчины во время разговора

В Твери аферист списал деньги со счета мужчины через демонстрацию экрана

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Житель Твери лишился денег после общения с «работником банка». Об этом сообщает управление МВД по региону.

Неизвестный связался с 57-летним мужчиной и заявил, что аферисты якобы пытаются оформить кредит на россиянина. Чтобы этого не произошло, «сотрудник банка» убедил жителя Твери продемонстрировать экран, где будут открыты приложения банков.

Мужчина последовал всем инструкциям неизвестного, после чего с его счетов исчезли 87 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мошенника ищут.

В полиции напомнили о том, работники финансовых организаций не звонят клиентам, чтобы сообщить о несанкционированном списании денег со счета. Если банк посчитает операцию сомнительной, он заблокирует ее автоматически.

До этого в Москве мошенник представился пенсионерке работником ее оператора и, якобы чтобы продлить договор на обслуживание, предложил установить приложение. В результате из-за этих действий со счета женщины списали 16 миллионов рублей.

Ранее в Клине девятилетний мальчик перевел мошенникам 300 тысяч рублей с карты матери ради игры.

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