Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин едва не потерял зрение из-за отлетевшей в глаз части шуруповерта

В Тюменской области врачи спасли мужчину с травмой глаза

close
100%
ОКБ №2 | Областная клиническая больница №2/VK

Тюменские медики помогли 28-летнему мужчине, который едва не лишился зрения, когда ремонтировал свой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Областной клинической больницы.

28-летний пациент был доставлен в больницу с воспалением на правом глазу. Молодой мужчина менял тормозные колодки в машине, в какой-то момент бита от шуруповерта отлетела и попала в глаз россиянину. Он обратился в больницу по месту жительства, где ему оказали первую помощь, однако состояние стало ухудшаться. Было принято решение о госпитализации в Областную клиническую больницу №2.

«На момент поступления у пациента диагностировано: проникающе роговичное ранение с инородным телом в хрусталике с посттравматическим увеитом с потерей зрения. Травма была достаточно серьезной, и специалистами офтальмологического отделения было принято решение об одномоментной хирургии переднего и заднего отрезка», — рассказала заведующая офтальмологическим отделением ОКБ №2 Светлана Сахарова.

Офтальмологи аккуратно извлекли инородное тело, из-за серьезной травмы, был велик риск отслоения сетчатки. После операции пациент некоторое время оставался под наблюдением врачей, россиянину удалось сохранить остроту зрения.

Ранее россиянин едва не ослеп, пересаживая домашние растения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами