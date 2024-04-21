Россиянин едва не потерял зрение из-за отлетевшей в глаз части шуруповерта

Тюменские медики помогли 28-летнему мужчине, который едва не лишился зрения, когда ремонтировал свой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Областной клинической больницы.

28-летний пациент был доставлен в больницу с воспалением на правом глазу. Молодой мужчина менял тормозные колодки в машине, в какой-то момент бита от шуруповерта отлетела и попала в глаз россиянину. Он обратился в больницу по месту жительства, где ему оказали первую помощь, однако состояние стало ухудшаться. Было принято решение о госпитализации в Областную клиническую больницу №2.

«На момент поступления у пациента диагностировано: проникающе роговичное ранение с инородным телом в хрусталике с посттравматическим увеитом с потерей зрения. Травма была достаточно серьезной, и специалистами офтальмологического отделения было принято решение об одномоментной хирургии переднего и заднего отрезка», — рассказала заведующая офтальмологическим отделением ОКБ №2 Светлана Сахарова.

Офтальмологи аккуратно извлекли инородное тело, из-за серьезной травмы, был велик риск отслоения сетчатки. После операции пациент некоторое время оставался под наблюдением врачей, россиянину удалось сохранить остроту зрения.

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