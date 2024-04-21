Теплоход с пассажирами встал на якорь в районе Владивостока из-за поломки

Пассажирский теплоход «Лотос» с 48 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту встал на якорь у острова Попова в районе Владивостока из-за поломки. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
«Сегодня в 16:00 (09:00 по московскому времени) пассажирский теплоход «Лотос» при следовании с острова Рейнеке в Приморском крае встал на якорь у острова Попова», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной остановки стала техническая неисправность судна. Организованы ремонтные работы.
Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о безопасности мореплавания.
«Лотос» работает на регулярном пассажирском сообщении Владивостока с островами Попова и Рейнеке в заливе Петра Великого.
До этого сообщалось, что южнокорейский танкер-химовоз перевернулся возле японской префектуры Ямагути. По данным журналистов, изначально с судна, стоявшего на якоре у побережья города Симоносэки, поступило сообщение о том, что оно накренилось. Спустя некоторое время корабль перевернулся.
Ранее Данию раскритиковали из-за планов блокировать танкеры с нефтью из РФ.