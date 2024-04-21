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Теплоход с пассажирами встал на якорь в районе Владивостока из-за поломки

Теплоход с 48 пассажирами на борту встал на якорь у Владивостока из-за поломки

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Илья Аверьянов/РИА Новости

Пассажирский теплоход «Лотос» с 48 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту встал на якорь у острова Попова в районе Владивостока из-за поломки. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

«Сегодня в 16:00 (09:00 по московскому времени) пассажирский теплоход «Лотос» при следовании с острова Рейнеке в Приморском крае встал на якорь у острова Попова», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной остановки стала техническая неисправность судна. Организованы ремонтные работы.

Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о безопасности мореплавания.

«Лотос» работает на регулярном пассажирском сообщении Владивостока с островами Попова и Рейнеке в заливе Петра Великого.

До этого сообщалось, что южнокорейский танкер-химовоз перевернулся возле японской префектуры Ямагути. По данным журналистов, изначально с судна, стоявшего на якоре у побережья города Симоносэки, поступило сообщение о том, что оно накренилось. Спустя некоторое время корабль перевернулся.

Ранее Данию раскритиковали из-за планов блокировать танкеры с нефтью из РФ.

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