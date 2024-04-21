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В Удмуртии зафиксировали подъем уровня воды в пяти реках

Глава правительства Удмуртии: уровень воды поднялся в Каме и еще четырех реках

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Телеграм-канал «Ярослав Семенов»

Уровень воды в пяти реках на территории Удмуртской Республики снова начал расти из-за весеннего паводка. Об этом в своем Telegram-канале написал глава правительства региона Ярослав Семенов.

По его словам, речь идет о реках Кама и Чепца. То же касается рек Сива, Лоза и Иж.

«В Игринском районе есть подтопления придомовых территорий райцентра на улицах Мичурина, Луговая, Крупской, 2-я и 3-я Набережная, Победы», — подчеркнул представитель властей.

Он добавил, что специалисты прогнозируют затопление до 67 придомовых территорий. Тем не менее руководство республики держит ситуацию на контроле, уточнил Семенов.

Вместе с этим глава правительства региона сообщил, что материалы для возведения плотин уже подготовлены. Более того, власти организовали на территории субъекта пункты временного размещения для эвакуированных граждан.

«Людям в зоне подтопления рекомендовано подготовить запасы продуктов и лекарств, перенести на верхние этажи ценные вещи», — подытожил Семенов.

21 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в регионе сохраняется напряженная паводковая ситуация. В частности, в течение трех дней в городе Ишим ожидается пик подъема воды в одноименной реке.

Ранее в Тюменской области подсчитали количество населенных пунктов, обесточенных из-за половодья.

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