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Стало известно, где жил взорвавший машину Прозорова украинский агент

РИА Новости: агент СБУ Головченко снимал с матерью дом в поселке под Уфой

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ФСБ РФ

Украинский агент Владимир Головченко, который взорвал в Москве машину бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова, снимал дом в поселке Иглино под Уфой. Об этом сообщает РИА Новости,ссылаясь на слова соседей.

В публикации говорится, что речь идет о ветхом одноэтажном доме, который расположен в переулке Высоцкого. Сейчас на его дверях висит замок, кровля обветшала, окна заколочены, а по состоянию придомового участка можно понять, что там давно никто не живет.

Местная жительница по имени Раиса рассказала журналистам, что этот дом многие годы сдавался в аренду. Она подтвердила, что Головченко снимал этот дом, узнав мужчину по видео из суда.

«Здесь дом сдавался, сначала жила молодая пара, потом сняла женщина. Позже с ней начал жить сын (Головченко. — «Газета.Ru»)», — рассказала женщина.

Она добавила, сын с матерью были необщительными, жили тихо.

Еще одна соседка рассказала, что на днях Головченко искала женщина, которая представилась сотрудником военкомата.

Кроме этого, местные жители рассказали, что к настоящему моменту хозяин продал дом, но новые владельцы еще не появлялись.

12 апреля во дворе многоэтажного жилого дома в районе Западное Дегунино на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Автомобиль принадлежал Василию Прозорову — он в момент взрыва находился внутри, бомба сработала, когда он завел машину. Как сообщил его помощник, экс-офицер СБУ получил ранения ног и руки, но остался жив.

16 апреля стало известно, что ФСБ задержала подозреваемого в подрыве машины, им оказался 41-летний россиянин, завербованный СБУ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ФСБ показала трех людей, готовивших подрыв машины экс-сотрудника СБУ Прозорова.

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