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В Ишиме начались превентивные отключения электроэнергии

Правительство Тюменской области сообщило об отключениях света в Ишимском районе

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

В Ишиме начали превентивные отключения электроэнергии перед приходом паводков. Об этом сообщило правительство Тюменской области в своем Telegram-канале.

«Если в населенном пункте объявлена эвакуация, СУЭНКО обязана его обесточить, даже если остались дома, до которых вода не дошла», — подчеркнули в администрации.

Это объясняется тем, что подтопленные дома находятся на одной линии энергоснабжения с незатопленными.

До этого сообщалось, что в Тюменской области более 10 населенных пунктов остались без света из-за паводка.

Согласно информации энергорегулятора, на данный момент в Ишимском районе полностью обесточены: поселок Детский дом N29, СНТ «Борки», «Синицинский Бор», включающий в себя Дом отдыха, Детский санаторий и Турбазу КХП, СНТ «Машиностроитель», «Швейник», «Заречье-2», «Коммунальщик» и «Надежда». Населенный пункт «Плодопитомник» обесточен частично.

Ранее власти Тюменской области рассказали, когда ожидать пик паводка в регионе.

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