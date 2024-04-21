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Губернатор Тюменской области оценил паводковую ситуацию в регионе

Глава Тюменской области Моор заявил о напряженной паводковой обстановке

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Паводковая обстановка на территории Тюменской области остается напряженной. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор российского региона Александр Моор.

Он отметил, что за минувшие сутки уровень воды в реке Ишим около одноименного города вырос на 140 см и превысил отметку в 1050 см. В настоящее время в населенном пункте наблюдается снижение интенсивности распространения воды, но в ближайшее время может произойти поднятие ее уровня до максимальных значений.

«Сейчас следим за состоянием гидротехнических сооружений. Люди работают круглосуточно», — подчеркнул представитель властей.

Губернатор области добавил, что в Казанском районе зафиксирован спад уровня воды. Однако некоторые населенные пункты все еще отрезаны, поэтому специалисты соорудили временные дороги и организовали лодочные переправы.

Одним из основных вопросов в отношении этой части региона является обеспечение ее жителей продуктами. Власти держат ситуацию на контроле, уточнил Моор.

«Волна движется по Ишиму вниз по течению. Растет уровень в районе Абатска — плюс 64 см. Пик здесь прогнозируем через три дня», — предупредил он.

Более того, сотрудники профильных служб фиксируют рост уровня воды в реке Тобол. В связи с этим глава области поручил увеличить запас мешков для укрепления насыпи в населенном пункте Упорово.

Тем не менее руководство субъекта рассчитывает, что уже скоро ряд городов и сел будут освобождены от воды. На этом фоне появилась задача разработать график работы бригад, которым предстоит провести дезинфекцию подтопленных территорий и зданий.

Ранее в Тюменской области подсчитали количество населенных пунктов, отрезанных паводком.

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