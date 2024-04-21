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Более 10 населенных пунктов обесточены из-за паводка в Тюменской области

в Тюменской области более 10 населенных пунктов остались без света из-за паводка

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МЧС РФ по Тюменской области

В Тюменской области проводятся превентивные отключения электроснабжения в населенных пунктах, которые попадают в зону паводкового подтопления. Об этом сообщает пресс-служба Сибирско-Уральской энергетической компании (АО СУЭНКО) в Telegram-канале.

«Если в населенном пункте объявлена эвакуация, СУЭНКО обязана его обесточить», — поясняется в публикации.

Согласно информации компании, на данный момент в Ишимском районе полностью обесточены: поселок Детский дом N29, СНТ «Борки», «Синицинский Бор», включающий в себя Дом отдыха, Детский санаторий и Турбазу КХП, СНТ «Машиностроитель», «Швейник», «Заречье-2», «Коммунальщик» и «Надежда». Населенный пункт «Плодопитомник» обесточен частично.

До этого в Ишимском районе угроза затопления распространилась на 32 населенных пункта.

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о напряженной паводковой обстановке.

Ранее жительница Казанского района Тюменской области Сабина рассказала «Газете.Ru», что люди не хотят покидать жилье, несмотря на подступающую к домам воду и просьбы МЧС эвакуироваться.

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