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На вечеринке в Теннесси началась стрельба, есть погибшие

Полиция Мемфиса: при стрельбе на вечеринке погибли два человека, 14 пострадали

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Shutterstock

Не менее двух человек погибли, еще 14 пострадали при стрельбе на вечеринке в городе Мемфис в американском штате Теннесси. Об этом сообщила городская полиция в соцсети Х.

Правоохранители сообщили, что инцидент произошел на уличной вечеринке, которая проводилась без разрешения. Всего на мероприятии были порядка 200-300 человек. На вызов о стрельбе полиция выехала в 19:19 (03:19 мск).

«На месте полицейские обнаружили пять жертв с явными огнестрельными ранениями, из них троих доставили в местные больницы в тяжелом состоянии, а двое мужчин были объявлены погибшими», — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще 11 пострадавших самостоятельно обратились в больницы.

До этого сообщалось, что в Ивановской области задержали мужчину, который устроил стрельбу у алкомаркета в день рождения. Именинник пошел в магазин и возле торговой точки встретил знакомого, мужчины ухаживали за одной женщиной и решили наконец выяснить отношения. Выйдя на улицу, мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в воздух. Против россиянина собираются возбудить уголовное дело о хулиганстве.

Ранее россиянин обстрелял и избил шваброй соседа по коммуналке и его гостей.

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