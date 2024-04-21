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Белгородская область получит от кабмина страны деньги на поддержку граждан

Гладков: кабмин РФ выделил более двух млрд рублей на помощь Белгородской области

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Настоящий Гладков/Telegram

Кабинет министров РФ выделил из резервного фонда более двух млрд рублей на поддержку бизнеса и граждан в Белгородской области. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что соответствующее постановление российского правительства было опубликовано 20 апреля. В ближайшее время деньги будут переданы руководству Белгородской области.

По словам главы региона, предоставленные средства пойдут на единоразовые выплаты жителям пострадавших населенных пунктов. Также будут удовлетворены другие нужды.

«Эти выплаты пойдут на восстановление промышленных предприятий Шебекинского городского округа. Выплаты пойдут наиболее пострадавшим субъектам малого и среднего предпринимательства Шебекинского и Грайворонского городских округов, города Белгорода», — добавил Гладков.

При этом из постановления следует, что 800 млн рублей предназначены для помощи вынужденно переселившимся жителям региона. Еще 987 млн рублей потратят на восстановление местных промышленных предприятий, а оставшиеся 264 млн рублей — на поддержку малого и среднего бизнеса (МСП).

Ранее «Газета.Ru» выпустила репортаж о том, как живут и работают жители Белгорода в условиях постоянных ракетных обстрелов.

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