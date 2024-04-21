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Мачеха морила голодом семилетнего мальчика и заставляла его пить мочу

Daily Mail: в США вынесли приговор мачехе, заморившей голодом пасынка

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Кадр из видео/KSAT

Жительница штата Техас получила 25 лет тюремного заключения за истязание семилетнего пасынка. Об этом сообщает Daily Mail.

25-летняя Миранда Касарес признана виновной в издевательствах над сыном своего сожителя. Следователи установили, что в 2021 году молодая женщина регулярно избивала семилетнего пасынка.

Американка морила ребенка голодом, заставляла его пить мочу и насильно кормила острым соусом, страдания пасынка женщина снимала на видео. В медицинское учреждение мальчика в критическом состоянии привез его отец, на момент госпитализации ребенок весил чуть более 12 кг, несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось.

В отношении мачехи и отца мальчика было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования женщина не признала своей вины, ее приговорили к 25 годам тюремного заключения. Отец ребенка также находится под стражей, его подозревают в том, что он жестоко обращался с сыном и наносил ему побои.

Ранее на Кубани муж и жена истязали детей и лишали их еды.

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