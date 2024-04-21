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Российские врачи спасли девушку с редкой аномалией мозга

В Петербурге нейрохирурги прооперировали девушку с редкой аномалией мозга

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В первой детской городской больнице Петербурга медики спасли жизнь девушке с редкой формой патологии головного мозга. Об этом сообщает городской комитет здравоохранения.

17-летняя девушка поступила в медицинское учреждение из-за участившихся приступов эпилепсии. Пациентке провели МРТ головного мозга и обнаружили патологию — скрытую мозговую грыжу, которая провоцировала появление приступов эпилепсии и не поддавалась консервативному лечению. Это редкая патология, в мировой медицинской практике описано не более 40 подобных случаев.

«Семья девочки выбрала хирургическое лечение. При этом виде лечения достигаются хорошие долгосрочные результаты контроля эпилептических приступов, и более 75% пациентов излечиваются от приступов в долгосрочной перспективе», — сообщили в комздраве.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, девушка еще находится под медицинским наблюдением и готовится к выписке.

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