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На Крымском мосту приостановили движение машин

Движение автотранспорта на Крымском мосту временно перекрыли

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most.life

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

В заявлении отмечается, что находящимся на переправе людям стоит сохранять спокойствие. То же касается граждан, которые в данный момент пребывают в зоне досмотра.

«Просим <...> следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации.

Другая информация о ситуации на Крымском мосту пока не поступала. В том числе речь идет о причинах приостановки движения машин.

Утром 21 апреля министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко заявил о приостановке работы Керченской паромной переправы. Ограничения были введены в 7:43 (совпадает с мск).

11 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда готовит план нового контрнаступления армии страны на поле боя. В частности, в него будет включена задача по уничтожению Крымского моста.

Позже глава государства рассказал, что таким образом Киев хочет изолировать полуостров от остального мира. По его словам, украинские власти воспринимают Крымский мост как «военный объект».

Ранее Киев обвинили в создании угроз для черноморского судоходства.

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