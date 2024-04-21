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В Магнитогорске подросток помогал мошенникам обманывать пенсионеров

В Челябинской области школьник работал курьером мошенников

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Pexels

В Магнитогорске 16-летнего подростка обвинили в работе на телефонных мошенников, юноша забрал деньги у доверчивой пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Челябинской области.

В правоохранительные органы обратился житель Магнитогорска, мужчина объяснил, что его 69-летнюю мать обманули телефонные мошенники. Россиянин приехал в гости к матери, и женщина рассказала ему, что ей позвонили неизвестные и сообщили, что он попал в ДТП. Чтобы избежать уголовного преследования сына, россиянку убедили отдать все накопления.

Женщина передала курьеру 200 тысяч рублей. Сотрудники полиции быстро установили личность подростка, который забрал у женщины деньги. В ходе опроса юноша сообщил, что нашел объявление о работе в сети. Он получил инструкцию и адрес, с которого необходимо забрать деньги, средства школьник перевел «работодателю», оставив себе небольшой процент.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее россиянка спасала сбережения, взяла пять кредитов и отдала мошенникам 6,9 млн рублей.

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