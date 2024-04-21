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У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,1

EMSC: у берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,1

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Wiktor Dabkowski/Global Look Press

У берегов острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

О пострадавших при землетрясении не сообщается. Угроза цунами не объявлялась. Очаг землетрясения находился в Южно-Китайском (или Филиппинском) море на глубине 10 км на расстоянии 58 км от ближайшего крупного населенного пункта.

Нынешнее землетрясение не повлекло таких же тяжелых последствий, как произошедшее на острове 3 апреля 2024 года, которое стало самым мощным за 25 лет и имело магнитуду 7,7. Тогда сейсмические толчки заблокировали в горах сотни человек, а пострадали более 700 человек.

Был велик и экономический ущерб. В частности, были повреждены восемь истребителей пятого поколения F-16, а главное, было нарушено производство микрочипов.

Ранее два землетрясения магнитудой 4,7 зафиксировали у островов Шикотан и Кунашир.

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