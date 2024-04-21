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Неизвестные устроили перестрелку возле ночного клуба в Улан-Удэ

В Бурятии один человек пострадал в перестрелке возле ночного клуба

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Shutterstock

В Октябрьском районе Улан-Удэ неизвестные устроили стрельбу из травматического пистолета возле ночного клуба. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики Бурятия.

Инцидент произошел возле одного и ночных клубов по улице Сахьяновой. По предварительной информации, между двумя компаниями молодых людей, отдыхавших в увеселительном заведении, произошла ссора.

В ходе конфликта неизвестный открыл по оппонентам огонь из травматического пистолета. По данным региональной прокуратуры, пострадал один человек, обстоятельства произошедшего выясняют следователи, подробности о состоянии пострадавшего неизвестны.

До этого сообщалось, что в Ивановской области задержали мужчину, который устроил стрельбу у алкомаркета в день рождения. Именинник пошел в магазин и возле торговой точки встретил знакомого, мужчины ухаживали за одной женщиной и решили наконец выяснить отношения. Выйдя на улицу, мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в воздух. Против россиянина собираются возбудить уголовное дело о хулиганстве.

Ранее россиянин обстрелял и избил шваброй соседа по коммуналке и его гостей.

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