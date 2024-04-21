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Россиянка спасала сбережения, взяла пять кредитов и отдала мошенникам 6,9 млн рублей

В Красноярском крае женщина лишилась 6,9 млн рублей после звонка мошенников

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Ilya Naymushin/Reuters

Жительница Норильска лишилась всех накоплений, оформила пять кредитов в банках и отдала деньги мошенникам. Об этом сообщает ТРК «Мой город».

39-летняя жительница Норильска пыталась сохранить номер телефона и осталась без денег. В начале апреля с ней связались неизвестные, представившиеся сотрудниками сотового оператора. Аферисты убедили женщину, что ей необходимо перезаключить договор оказания услуг, чтобы сохранить свой номер телефона.

Спустя некоторое время россиянке пришло уведомление, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан, там же был указан номер несуществующей горячей линии портала. Норильчанка позвонила по указанному телефону, мошенники связали ее с якобы представителем «Центробанка», который рассказал, что после взлома страницы, на женщину пытаются оформить несколько кредитов.

Действуя по известной схеме, потерпевшую вынудили взять пять кредитов в разных банках, а полученные средства перевести на указанные аферистами счета. В общей сложности женщина лишилась почти семи миллионов рублей. Только после этого норильчанка поняла, что ее обманули, и обратилась к правоохранителям.

Ранее московская пенсионерка установила приложение мошенников и лишилась 16 млн рублей.

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