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Мужчина похитил и изнасиловал россиянку, представившись сотрудником спецслужб

Mash: в Петербурге мужчина представился сотрудником спецслужб и похитил знакомую

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Depositphotos

В Петербурге неизвестный познакомился с девушкой в ночном клубе, уговорил ее приехать в гости и несколько дней насиловал. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 19-летняя жительница Петербурга, девушка рассказала, что несколько дней подвергалась побоям и сексуальному насилию в коттедже у приятеля.

По словам пострадавшей, с мужчиной, который представился Ричардом, она познакомилась в ночном клубе несколько месяцев назад, молодые люди переписывались. В один из дней новый знакомый пригласил ее в гости в коттедж в поселке Ольгино.

Пара употребляла спиртные напитки и запрещенные вещества, в какой-то момент мужчина заявил, что является сотрудником спецслужб, и начал угрожать подруге, обещая рассказать о ее пристрастиях родным. Похититель несколько раз изнасиловал девушку, а затем не отпускал домой, обещая, что сам отвезет ее, когда посчитает нужным.

Пленнице удалось сбежать спустя трое суток. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Москве за растление в сети восьми детей педофил получил 15,6 года колонии.

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