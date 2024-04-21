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Иностранец приставал к ребенку на улице в Костроме

В Костроме задержали мужчину, пристававшего к ребенку на улице

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Shutterstock

В Костромской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана, который домогался ребенка на улице. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать 11-летней школьницы, женщина сообщила, что к ее дочери на улице приставал незнакомый мужчина. Девочка смогла описать приметы злоумышленника, спустя некоторое время его задержали.

Подозреваемым в совершении иных действий сексуального характера оказался 48-летний гражданин Узбекистана. Возбуждено уголовное дело, следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что житель Перми надругался над несовершеннолетней дочерью своей супруги. 31-летний мужчина несколько раз насиловал семилетнюю падчерицу. Суд приговорил россиянина к лишению свободы на 22 года, которые он проведет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее группа подростков похитила девушку, изнасиловала и угрожала распространить видео.

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