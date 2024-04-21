Мужчина с ножом и автоматом ломился в квартиру россиянки

В Адмиралтейском районе Петербурга полиция задержала мужчину, вооруженного ножом и охолощенным автоматом, злоумышленник пытался вломиться в квартиру женщины. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в подъезде дома на Нарвском проспекте. В ночь на 20 апреля дебошир устроил погром в подъезде и требовал хозяйку квартиры впустить его. Злоумышленник был вооружен ножом и охолощенным автоматом, испуганная женщина обратилась в полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали 39-летнего нарушителя спокойствия, оказалось, что задержанный зарегистрирован по тому же адресу, что и заявительница, он уже был судим. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Карелии пьяный местный житель перепутал квартиры, вломился к незнакомой женщине, выгнал ее на улицу, закрылся и заснул. Россиянка вызвала полицию, правоохранители вскрыли дверь, разбудили и задержали дебошира.

Ранее мужчина и женщина вломились в квартиру через окно и унесли с собой одежду хозяйки.