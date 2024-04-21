Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина с ножом и автоматом ломился в квартиру россиянки

«78.ru»: в Петербурге вооруженный мужчина пытался разгромить чужую квартиру

close
100%
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Адмиралтейском районе Петербурга полиция задержала мужчину, вооруженного ножом и охолощенным автоматом, злоумышленник пытался вломиться в квартиру женщины. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в подъезде дома на Нарвском проспекте. В ночь на 20 апреля дебошир устроил погром в подъезде и требовал хозяйку квартиры впустить его. Злоумышленник был вооружен ножом и охолощенным автоматом, испуганная женщина обратилась в полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали 39-летнего нарушителя спокойствия, оказалось, что задержанный зарегистрирован по тому же адресу, что и заявительница, он уже был судим. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Карелии пьяный местный житель перепутал квартиры, вломился к незнакомой женщине, выгнал ее на улицу, закрылся и заснул. Россиянка вызвала полицию, правоохранители вскрыли дверь, разбудили и задержали дебошира.

Ранее мужчина и женщина вломились в квартиру через окно и унесли с собой одежду хозяйки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами