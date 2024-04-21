Спад уровня воды ожидается в ближайшие дни на реке Тобол у Кургана

В ближайшие два дня на реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на прогноз ГУМЧС России по региону.

«В ближайшие 1-2 дня на реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды», — сообщает пресс-служба.

В прогнозе говорится, что на остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация спокойная. Отмечается, что в северо-восточной части Кетовского муниципального округа ожидается рост уровня воды с динамикой +10...+45 см, а в Белозерском МО — +5...+35 см.

20 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что паводковая вода в Кургане снова начала подниматься. По его словам, вода поднимается из-за обратного стока с поймы по всей протяженности верховьев реки. Губернатор отметил, что в некоторых местах вода резко выходит из-под земли с внутренней стороны дамбы.

Также сообщалось, что жителям микрорайонов Вороновка, Восточный, Малое Чаусово в Кургане нужно эвакуироваться в связи с ростом уровня воды в реке Тобол.

Ранее жительница Кургана Надежда рассказала «Газете.Ru» о жизни в городе во время паводка.