В тюменском Ишиме зафиксировали новое поднятие уровня воды в реке

Уровень воды в части реки Ишим, расположенной в районе одноименного города в Тюменской области, вырос до 1051 см. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

В заявлении уточняется, что данное значение было зафиксировано в 8:00 по местному времени (6:00 мск). За сутки показатель увеличился на 140 см.

«Уровень воды в реке Ишим у города Ишим Тюменской области — 1051 см», — говорится в публикации.

19 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что всего за день уровень воды в реке Ишим около одноименного города вырос более чем на три метра. По его словам, это привело к подтоплению нескольких дорог на подъезде к населенному пункту.

Уже на следующий день соответствующий показатель составил 861 см. Администрация города Ишим предупредила, что при таком значении в населенном пункте могут наблюдаться опасные явления.

К вечеру уровень воды в упомянутой части реки Ишим достиг отметки в 997 см. Таким образом был побит рекорд 2017 года.

Однако распространение воды не остановилось. Чуть позже значение превысило один метр, составив 1006 см.

Ранее у города Ишим размыло временную насыпь.