Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачную погоду с кратковременным дождем прогнозируют синоптики в Москве в воскресенье, 21 апреля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице достигнет +15 — +17℃. Но уже в ночь на понедельник снова похолодает до +11℃.

Ветер в столице будет дуть северо-восточный, восточный, 6-11 м/с. Специалисты не исключили местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление достигнет 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться от +13 до +18℃. Но в темное время суток столбики термометров не поднимутся выше +8℃. В ночь на 22 апреля не исключен кратковременный дождь, местами прогремят грозы.

До этого москвичей предупредили о новых температурных рекордах. Руководитель центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что последние семь месяцев стали самыми теплыми за всю историю наблюдений. По его словам, в этом сыграло роль изменение климата.

Ранее российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день.