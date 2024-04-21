Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сотрудники МЧС потушили пожар на крыше дома в Новосибирске

МЧС: пожарные ликвидировали открытое горение на крыше дома в Новосибирске

close
100%
Shutterstock/Al.geba

Сотрудники МЧС устранили открытое горение на крыше многоквартирного дома в Новосибирске, сообщила пресс-служба ведомства. Об этом пишет РИА Новости.

«На месте пожара объявлена локализация и ликвидация открытого горения. Пострадавших нет», — отмечается в сообщении.

До этого министерство информировало, что огонь распространился на площади 900 квадратных метров. 40 человек самостоятельно эвакуировались из здания. В тушении пожара принимали участие 120 сотрудников МЧС и 32 единицы техники.

20 апреля первый лесной пожар был зарегистрирован в Башкирии, в Абзелиловском районе. Огонь охватил площадь 0,47 га. Пожар удалось ликвидировать. Его причиной стала аномальная жара, сообщили в республиканском управления МЧС. На данный момент среднесуточная температура воздуха в регионе превышает климатическую норму на 7-12 градусов.

Ранее пожар охватил 900 «квадратов» свалки в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами