Сотрудники МЧС потушили пожар на крыше дома в Новосибирске

Сотрудники МЧС устранили открытое горение на крыше многоквартирного дома в Новосибирске, сообщила пресс-служба ведомства. Об этом пишет РИА Новости.

«На месте пожара объявлена локализация и ликвидация открытого горения. Пострадавших нет», — отмечается в сообщении.

До этого министерство информировало, что огонь распространился на площади 900 квадратных метров. 40 человек самостоятельно эвакуировались из здания. В тушении пожара принимали участие 120 сотрудников МЧС и 32 единицы техники.

20 апреля первый лесной пожар был зарегистрирован в Башкирии, в Абзелиловском районе. Огонь охватил площадь 0,47 га. Пожар удалось ликвидировать. Его причиной стала аномальная жара, сообщили в республиканском управления МЧС. На данный момент среднесуточная температура воздуха в регионе превышает климатическую норму на 7-12 градусов.

Ранее пожар охватил 900 «квадратов» свалки в Подмосковье.