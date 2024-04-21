Стало известно, как распознать телефонных мошенников

Когда незнакомец с яростной настойчивостью требует назвать данные банковских карт, то, скорее всего, это мошенник. Об этом заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин, передает РИА Новости.

«Подозрения <…> должна вызывать любая коммуникация, в которой незнакомец затрагивает тему денег», — уточнил парламентарий.

Среди них депутат перечислил перевод всех средств на «безопасный счет» и «крайне выгодная» инвестиция. При такой ситуации Немкин посоветовал сразу же обрывать разговор и класть трубку. Он обратил внимание, что злоумышленники могут оказаться «талантливыми психологами», перед которыми может не устоять даже самый бдительный человек.

Немкин призвал не забывать, что инициатору телефонного разговора «точно что-то от вас нужно». По его словам, общаться с мошенниками необходимо только с «холодной» головой.

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