Арестован британец, задержанный по подозрению в шпионаже в пользу России

В Великобритании правоохранители арестовали гражданина страны по подозрению в нарушении положений закона о нацбезопасности в пользу России. Об этом сообщила газета The Sunday Times.

По данным издания, фигурант попал под арест 10 апреля. После предъявления обвинений Вестминстерский магистратский суд продлил ему пребывание под стражей до 10 мая. Имя подозреваемого запретили публиковать, ссылаясь на расследование, которым занимается Контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда. Подробности дела также не разглашаются.

В конце декабря 2023 года в Великобритании вступил в силу обновленный Закон о национальной безопасности, в соответствии с которым вводятся расширенные полномочия для полиции против подозреваемых в шпионаже, саботаже и действиях от имени иностранных государств против Великобритании и ее интересов.

До этого в Германии задержали двух «российских агентов». Один из них — бывший ополченец ДНР.

Ранее жителя Иркутской области заподозрили в работе на разведку Украины.