Стало известно о побеге брата мигранта, подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки

Еще один брат гражданина Азербайджана Шахина Аббасова, которого подозревают в расправе над 25-летним жителем Москвы из-за скандала с местом на парковке в Люблино, до сих пор находится в бегах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Один из братьев Шахина Аббасова до сих пор в бегах. <…> это 29-летний Ельшан Аббасов», — уточнили в сообщении.

Накануне Замоскворецкий суд Москвы продлил до 23 апреля срок задержания под стражей дяди и брата 21-летнего Шахина Аббасова.

До этого сообщалось, что следственный комитет попросил суд арестовать отца и дядю Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве байкера в московском районе Люблино после конфликта из-за неправильной парковки.

Вечером 17 апреля 21-летний Шахин Аббасов, гражданин Азербайджана, припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал замечание молодому человеку. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот и скрылся.

Ранее выяснилось, что брат сбежавшего азербайджанца мог зарабатывать в России 15 млн рублей в месяц.