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Яблони «Сада памяти» высадили на субботнике ВДНХ

Яблони «Сада памяти» высадили на субботнике ВДНХ

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Пресс-служба АНО «Сад памяти»

20 апреля Главная выставка страны вновь стала одной из столичных площадок, где прошел общегородской субботник, а также посадки деревьев в рамках акции «Сад памяти», сообщили организаторы.

В субботнике приняли участие сотрудники выставки, резиденты и приглашенные гости, в том числе певец Родион Газманов, актриса театра и кино Ольга Красько, и телеведущая Юлия Барановская.

Локацией акции «Сад памяти» стал Мичуринский сад. Здесь высадили саженцы яблони сорта «бельфлер-китайка», выведенные Иваном Мичуриным.

«Очень рад видеть, что столько людей пришли сегодня на акцию для того, чтобы отдать дань уважения той памяти, которую мы очень чтим. Это очень здорово, что все мы здесь собрались», – обратился к участникам Родион Газманов.

Международная акция «Сад памяти» проводится по инициативе АНО «Сад памяти», всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы, при участии Минприроды России и Федерального агентства лесного хозяйства. Реализуется в поддержку национального проекта «Экология».

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