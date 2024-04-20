Аэропорт Калуги вновь заработал штатно

Аэропорт Калуги работает штатно, ограничения сняты. Об этом сообщили в Росавиации, пишет ТАСС.

«Калужский аэропорт Грабцево с 21:20 мск работает в штатном режиме. С 18:00 мск — в нем действовали временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — отмечается в сообщении.

До этого в международном аэропорту Калуги ввели план «Ковер» в связи с появлением беспилотника в небе над Калужской областью.

Как сообщали в пресс-службе аэропорта, в результате введения плана самолет, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга, сел в аэропорту Внуково. Также будет задержан вылет из международного аэропорта Калуга в Минеральные Воды.

До этого план «Ковер» был введен в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Он действовал в течение получаса. Позже в пресс-службе воздушной гавани заявили, что уходов на запасные аэродромы воздушных судов не было.

Ранее в трех московских аэропортах ввели план «Ковер».