Срок задержания отца и дяди подозреваемого в убийстве москвича в Люблино продлил суд

Замоскворецкий суд Москвы продлил до 23 апреля срок задержания под стражей дяди и брата 21-летнего Шахина Аббасова, который подозревается в убийстве москвича в районе Люблино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Оба проходят соучастниками по делу, возбужденному по пунктам «и», «ж» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений»).

Заседание по избранию меры пресечения Аббасову Бахтияру Иса Оглы и Аббасову Низами Исе Оглы отложили на 22 апреля.

До этого сообщалось, что следственный комитет попросил суд арестовать отца и дядю Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве байкера в московском районе Люблино после конфликта из-за неправильной парковки.

Вечером 17 апреля 21-летний Шахин Аббасов, гражданин Азербайджана, припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал замечание молодому человеку. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот и скрылся.

Ранее выяснилось, что брат сбежавшего азербайджанца мог зарабатывать в России 15 млн рублей в месяц.