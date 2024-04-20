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Суд не стал арестовывать напавшего на съемочную группу «Известий» москвича

Суд запретил ряд действий фигуранту дела о нападении на журналистов «Известий»

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Никулинский суд Москвы постановил наложить запрет на совершение определенных действий с установкой ограничений в отношении Игоря Грибановского, обвиняемого в воспрепятствовании журналистской деятельности сотрудников газеты «Известия». Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции в официальном Telegram-канале

«Избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — указывается в публикации.

Согласно судебным материалам, подозреваемому предъявили обвинение за нарушение ч. 3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).

Некоторое время назад пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что съемочная группа издания «Известия» находилась на лестничной площадке жилого дома на Мосфильмовской улице, выполняя редакционное задание. Во время этого житель дома напал на журналистов, нанес увечья и повредил их видеокамеру, добавили в ведомстве.

Ранее главред «Фонтанки» заявил, что обыски у журналиста Клочковой проходят как у знакомой Захарова.

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