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Политолог Суздальцев назвал провокацией информацию о своем задержании

Политолог Суздальцев опроверг информацию о своем задержании в Москве

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Мария Девахина/РИА Новости

Политолог Андрей Суздальцев опроверг появившуюся в Telegram-каналах информацию о своем задержании в Москве. Его слова приводит РБК.

«Я не задержан, я дома», — сказал он.

По его словам, «это какая-то провокация».

До этого Life со ссылкой на Telegram-канал Shot сообщил, что в российской столице задержали 63-летнего российского политолога Андрея Суздальцева. По информации Shot, мужчина находился в федеральном розыске министерства внутренних дел Белоруссии по статье 361.1 (ч.1) за создание экстремистского формирования. Это ведомство включило Telegram-канал, который Суздальцев вел с февраля 2021 года, в список экстремистских организаций.

Суздальцев жил и работал в Белоруссии с 1993 по 2006 год. В 2006 году он был депортирован в Россию, поскольку, по мнению белорусских властей, ставил под угрозу национальную безопасность государства. В августе 2021 года Суздальцев рассказал о своем увольнении из Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Ранее в Белоруссии арестовали агента СБУ.

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