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В Дагестане вынесли приговор обвиняемым в уклонении от таможенных платежей

Суд в Дагестане приговорил к колонии обвиняемых в уклонении от таможенных платежей

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Суд в Махачкале назначил восьмерым фигурантам уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных платежей на 106 миллионов рублей сроки от 9 до 10 лет колонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву.

«Суд огласил обвинительный приговор восьми фигурантам уголовного дела, обвинявшимся в организации преступного сообщества, уклонении от уплаты таможенных платежей и злоупотреблении должностными полномочиями», — сообщила она.

Сообщается, что подсудимые будут отбывать наказание в колонии строгого режима, их взяли под стражу в зале суда. Отмечается, что в числе фигурантов дела были сотрудники Махачкалинского таможенного поста, ГИБДД и гражданские лица.

В прошлом году стало известно о более крупном коррупционном деле в этой сфере. Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила о задержании двух высокопоставленных сотрудников ведомства по подозрению в получении взятки в 3,8 млн руб. Задержанными оказались генерал ФТС Беглов и глава центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни полковник Александр Алеев.

Ранее Volkswagen подал в суд на российские таможни, потребовав 300 млн рублей.

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