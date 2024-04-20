Россиянам посоветовали отказаться от блюд с подгоревшей корочкой

Ради здоровья необходимо отказаться от употребления блюд с подгоревшей корочкой. Об этом заявила старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Наталья Юрова в беседе с NEWS.ru.

Специалист пояснила, что при подгораниеи мяса, овощей, пирога и любого другого продукта в нем возникают канцерогены. Вне зависимости от того, насколько велико их количество в еде, его употребление может привести к печальным последствиям.

«[Может привести] к сбою в обмене веществ, отравлению, патологическим изменениям в организме, в том числе спровоцировать рост опухолей и запустить мутационные процессы», — рассказала она.

Кроме того, часть этих канцерогенов останется в продукте, даже если срезать подгоревшую черную корку. Именно поэтому употреблять такую еду не рекомендуется.

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