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Россиянам посоветовали отказаться от блюд с подгоревшей корочкой

Химик Юрова посоветовала россиянам отказаться от блюд с подгоревшей корочкой

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Shutterstock

Ради здоровья необходимо отказаться от употребления блюд с подгоревшей корочкой. Об этом заявила старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Наталья Юрова в беседе с NEWS.ru.

Специалист пояснила, что при подгораниеи мяса, овощей, пирога и любого другого продукта в нем возникают канцерогены. Вне зависимости от того, насколько велико их количество в еде, его употребление может привести к печальным последствиям.

«[Может привести] к сбою в обмене веществ, отравлению, патологическим изменениям в организме, в том числе спровоцировать рост опухолей и запустить мутационные процессы», — рассказала она.

Кроме того, часть этих канцерогенов останется в продукте, даже если срезать подгоревшую черную корку. Именно поэтому употреблять такую еду не рекомендуется.

До этого врач-эндокринолог, диетолог сети клиник доказательной медицины Docmed Ольга Чухачева рассказала, что глутамат натрия не вредит здоровью, а при правильном применении может принести косвенную пользу.

Ранее была названа лучшая диета от стресса для людей от 40 до 50 лет.

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