В Тбилиси начался «женский марш» против закона об иноагентах

В центре Тбилиси проходит «женский марш» против закона об иностранных агентах. Об этом пишет РИА Новости.

Женщины из разных организаций, к которым присоединились рядовые граждане, изначально собрались на площади Республики. После этого они направились в сторону здания парламента на проспекте Руставели. Проспект в настоящее время перекрыт.

17 апреля премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» направлен на защиту грузинского государства от украинизации. По его словам, страна несколько лет назад находилась под угрозой смены правительства из-за деятельности зарубежных неправительственных организаций (НПО) и могла оказаться в положении хуже, чем на Украине.

В этот же день грузинский парламент в первом чтении одобрил законопроект об иноагентах, за соответствующее решение высказались 83 депутата, против – 0. Чтобы закон вступил в силу, депутаты должны рассмотреть и принять его еще в двух чтениях. Только после принятия в трех чтениях документ будет отправлен на подпись президенту Грузии.

До этого в Тбилиси прошла масштабная акция протеста против принятия законопроекта об иноагентах. Ее участники попытались прорвать кордон полиции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России назвали мягчайшим закон об иноагентах в Грузии.