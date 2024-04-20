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Мигрант украл у обратившейся за помощью москвички серьгу с бриллиантом и 270 тысяч рублей

В Москве мигрант украл у женщины серьгу с бриллиантом и 270 тысяч рублей

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Москве мигрант украл у женщины, обратившейся за помощью, серьгу с бриллиантом и более 270 тысяч рублей. Об этом сообщает »МВД медиа».

По предварительной версии правоохранительных органов, к 42-летнему приезжему через знакомых обратилась женщина с просьбой изготовить ей дубликат утерянной серьги с багетными бриллиантами. Она встретилась с мужчиной в торговом центре и передала ему сохранившуюся серьгу стоимостью 400 тысяч рублей и 270 тысяч рублей за предстоящую мастеру работу. В результате он не выполнил обещанного и перестал выходить на связь с москвичкой.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали в квартире дома на Каширском проезде. Сообщается, что украденным он успел распорядиться по своему усмотрению. Мужчине предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее россиянин избил пенсионерку лопатой ради пенсии и украл у нее продукты.

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