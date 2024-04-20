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Губернатор Смоленской области рассказал об устранении последствий атаки БПЛА

Анохин: власти и МЧС устраняют последствия атаки дронов в Смоленской области

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Телеграм-канал «Василий Анохин»

В Кардымовском районе Смоленской области продолжают устранять последствия атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«Правительство области совместно с региональным управлением МЧС активно устраняет последствия возгорания емкостей с ГСМ. Мобилизованы и задействованы оперативные службы. Все необходимые меры предпринимаются», — написал чиновник.

20 апреля Анохин сообщил, что украинские беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Смоленской области.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили беспилотные летательные аппараты, однако из-за падения обломков произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами.

В этот же день сообщалось, что силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.

До этого генеральный директор НПО «Алмаз» Геннадий Бендерский рассказал, что Россия модернизировала и повысила эффективность своих систем противовоздушной обороны на фоне атак Вооруженных сил Украины по территории страны.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.

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