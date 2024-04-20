Последний в ЕС производитель аудиокассет вдвое увеличит производство

Последний в Евросоюзе производитель аудиокассет RTM Industries намерен в два раза увеличить объемы выпускаемой продукции из-за высокого спроса. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Предприятие RTM Industries производит аудиокассеты на протяжении примерно 40 лет и наблюдает сегодня возобновление интереса к этому формату.

«На фоне спроса оно планирует вдвое увеличить производство», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятие в городе Авранш, расположенное на северо-западе Франции, является «последним в Европе» и одним из трех в мире, до сих пор занимающимся изготовлением аудиокассет.

На сегодняшний день производитель выпускает полторы тысячи кассет в день и намерен увеличить это число до трех тысяч. Рынок аудиокассет с 2022 года ежегодно растет на 20%.

До этого сообщалось, что аудиокассеты с голосом поэта Иосифа Бродского выставили на торги почти за миллион рублей.

Ранее кассету с прерванным милицией квартирником Цоя выставили на аукцион.