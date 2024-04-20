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Самарский чиновник ответил депутату Хинштейну, обвинившему его в связи с ЛГБТ*

Вице-спикер Самарской думы Живайкин отверг обвинения Хинштейна в связи с ЛГБТ

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заподозрил вице-спикера Самарской губернской думы Александра Живайкина в связи с ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), опубликовав фото, на котором чиновник позирует в разное время с поддерживающими движение активистами. Кроме того, Хинштейн указал на кадр, на котором якобы изображен палец Живайкина с окрашенным в розовый цвет ногтем.

Сам Живайкин в видеообращении к депутату, имеющемся в распоряжении «Газеты.Ru», заявил, что Хинштейн должен быть способен отличить женскую руку от мужской и продемонстрировал свой палец без маникюра.

«Ехал с субботника и мне поступил звонок с просьбой прокомментировать Telegram-канал Александра Евсеевича Хинштейна по поводу маникюра на фотографии в моем посте. Я думаю, Александр Евсеевич, вы в состоянии отличить женскую руку от мужской. Вот вам мой палец. Надеюсь, что вопросов больше не возникает, чей был палец на фотографии», — заявил он.

Живайкин также подчеркнул, что никогда и никому не отказывает в просьбах сфотографироваться.

«Хочу обратить внимание на тот факт, что я представитель власти, личность публичная. Я никогда не отказываю в общении с людьми, будь то избиратель с округа, представитель «Молодой Гвардии», студент, или просто любопытствующий, решивший пообщаться с представителем власти. На просьбы сфотографироваться вместе тоже иду на встречу. Никогда не сидел в норе и не прятался, и всем представителям власти не советую», — добавил он.

20 апреля депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором в котором заподозрил вице-спикера Самарской губернской думы Александра Живайкина в связи ЛГБТ. Он обратил внимание на руке розовый лак для ногтей на одной из фотографией, опубликованных чиновников, и увидел «странную тягу к совместному фотографированию с юношами нетрадиционной ориентации».

«Для Живайкина, как для президента областной федерации борьбы и выходца из «чисто конкретной» среды (настолько «конкретной», что его даже не пускают на мероприятия с участием Президента) — подобные фото выглядят совсем «не по понятиям». Не говоря уж про маникюр. Пацаны Живайкина не поймут. В случае чего — могут даже и «предъявить». Особенно на фоне непрекращающихся в Самаре гей-скандалов», — написал депутат.

До этого министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев подал в отставку после обвинений Хинштейна в однополой связи с подчиненным. Депутат утверждал, что Бурцев отдыхал вместе со своим сотрудником в одном номере.

Ранее адвокат арестованной за радужные сережки девушки заявил, что ей «отказали в правосудии».

*  «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ
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