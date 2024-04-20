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Девятилетний мальчик перевел мошенникам 300 тысяч рублей с карты матери ради игры

РЕН ТВ: в Клине мальчик ради игры перевел мошенникам деньги с карты матери

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Depositphotos

В Клине девятилетний мальчик перевел мошенникам 300 тысяч рублей с карты матери ради аккаунта в игре. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел 11 апреля в селе Петровском городского округа Клин. Женщине пришло уведомление о блокировке личного кабинета в приложении банка. Позже, 18 апреля, она пришла в офис финансовой организации, чтобы разобраться в произошедшем, и ей сообщили, что карту заблокировали в связи с сомнительными переводами.

«Позже сын ей рассказал о том, что ему пришло сообщение в Telegram от неизвестного человека, который предложил ему «прокачать» аккаунт в игре. Мальчик согласился и через телефон матери перевел на указанный номер 300 тысяч рублей», — рассказал источник издания.

Отмечается, что после этого злоумышленник больше не выходил на связь с мальчиком. Аккаунт в игре улучшен не был.

Ранее московская пенсионерка установила приложение мошенников и лишилась 16 млн рублей.

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