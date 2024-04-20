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В Липецкой области ввели режим ракетной опасности

Губернатор Артамонов: в Липецкой области ввели режим ракетной опасности

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале, что на территории региона вводится режим ракетной опасности.

Он призвал следить за информацией в официальных каналах правительства региона и МЧС, а также на телеканале «Липецкое время».

Накануне Артамонов в своем Telegram-канале сообщил об угрозе атаки БПЛА в регионе. Он призвал местных жителей не подходить к обломкам беспилотника, если они их обнаружат. О месте падения БПЛА необходимо сообщить по телефону 112.

Вечером 19 апреля власти Белгородской области объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Позже министерство обороны РФ сообщило об уничтожении трех украинских дронов в небе над регионом. По данным ведомства, российские системы противовоздушной обороны (БПЛА) сбили беспилотники в промежутке с 21:00 до 22:00 мск. Никакой информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее в Белгородской области грузовик подвергся атаке дрона ВСУ.

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