Фельдшер скорой помощи попал в больницу в тяжелом состоянии после избиения в Бийске

В Бийске фельдшера скорой помощи госпитализировали в тяжелом состоянии после избиения по пути на работу. Об этом сообщает «Станция скорой медицинской помощи Бийска».
По информации станции, инцидент произошел 20 апреля, когда фельдшер реанимационной бригады направлялся на дежурство. К нему подошел ранее знакомый мужчина, который стал наносить врачу удары руками и ногами.
В результате произошедшего фельдшера госпитализировали, его состояние оценили как тяжелое. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей лица и грудной клетки. Кроме того, мужчина потерял сознание.
Отмечается, что произошедшее никак не связано с профессиональной деятельностью фельдшера. Конфликт между мужчинами произошел на бытовой почве.
Сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее в Раменском мигрант избил фельдшера в поликлинике за отказ выдать справку.