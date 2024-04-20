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Фельдшер скорой помощи попал в больницу в тяжелом состоянии после избиения в Бийске

В Бийске фельдшера госпитализировали в тяжелом состоянии после избиения

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Станция скорой медицинской помощи Бийска/VK

В Бийске фельдшера скорой помощи госпитализировали в тяжелом состоянии после избиения по пути на работу. Об этом сообщает «Станция скорой медицинской помощи Бийска».

По информации станции, инцидент произошел 20 апреля, когда фельдшер реанимационной бригады направлялся на дежурство. К нему подошел ранее знакомый мужчина, который стал наносить врачу удары руками и ногами.

В результате произошедшего фельдшера госпитализировали, его состояние оценили как тяжелое. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей лица и грудной клетки. Кроме того, мужчина потерял сознание.

Отмечается, что произошедшее никак не связано с профессиональной деятельностью фельдшера. Конфликт между мужчинами произошел на бытовой почве.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее в Раменском мигрант избил фельдшера в поликлинике за отказ выдать справку.

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