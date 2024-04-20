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Уровень воды в реке у Ишима побил рекорд 2017 года

Вода в реке у Ишима в Тюменской области достигла 987 см и побила 7-летний рекорд

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

В городе Ишим Тюменской области уровень воды в реке Ишим побил семилетний рекорд и достиг 987 см. Об этом сообщается в Telegram-канале информационный центр регионального правительства со ссылкой на ишимского мэра Федора Шишкина.

По последним данным, за восемь часов уровень воды увеличился на 76 см и преодолел рекордные показатели 2017 года, когда из-за сильного паводка данное значение составило 982 см.

«Рекорд побит. Ситуация критичная, вода еще не останавливает своего подъема», — отмечается в публикации.

В ночь на 20 апреля уровень воды в реке Ишим в районе одноименного города достиг отметки в 861 см. В администрации населенного пункта подчеркнули, что данный показатель считается критическим — при нем в регионе наблюдаются опасные явления.

Перед этим губернатора Тюменской области Александр Моор заявил, что временная насыпь рядом с городом Ишим оказалась размыта в результате весеннего паводка.

Ранее в Оренбуржье начала снижаться уровень воды в реках.

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