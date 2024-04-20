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На Украине предложили запретить TikTok и Telegram

Нардеп Потураев предложил запретить TikTok и Telegram на Украине

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Depositphotos

Депутат Верховной рады Украины Никита Потураев предложил ввести военную цензуру и запретить социальную сети TikTok и мессенджер Telegram на Украине. С таким заявлением он выступил в интервью для украинского издания «Телеграф».

Причиной необходимости таких ограничений он назвал нежелание некоторых социальный сетей, в том числе X, «общаться» с властями Украины и вводить контекстные ограничения. Кроме того, политик раскритиковал Telegram за сотрудничество с ФСБ и публикации, свидетельствующие о насильственных методах мобилизации на Украине.

«Этот законопроект будет очень непопулярен. Я же прекрасно это осознаю. Но опять же, об этом же стоит всем подумать. И решить, а чего ты хочешь – жить под русской оккупацией с Telegram, или жить в свободной Украине, но без Telegram», — заявил Потураев.

До этого Павел Дуров заявил, что слухи о подконтрольности Telegram могут распускать конкуренты.

В разговоре с американским журналистом Такером Карлсоном предприниматель рассказал об истории создания Telegram, которым он занялся после продажи социальной сети «ВКонтакте» и отказа, по его словам, раскрывать личные данные организаторов оппозиционных протестов на Украине по требованию российских властей.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.

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