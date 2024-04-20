Паводковая вода в Кургане снова начала подниматься. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

По его словам, вода поднимается из-за обратного стока с поймы по всей протяженности верховьев реки. Губернатор отметил, что в некоторых местах вода резко выходит из-под земли с внутренней стороны дамбы

По данным МЧС, в Курганской области на 20 апреля остаются подтопленными в восьми муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1989 жилых и 3380 дачных домов. За прошедшие сутки в двух муниципальных образованиях (Звериноголовский, Куртамышский) в двух населенных пунктах от воды освободилось 2 жилых дома и 2 приусадебных участка.

20 апреля Главное управление МЧС РФ по Курганской области сообщило, что формирование пика весеннего паводка в части реки Тобол, расположенной около города Кургана, ожидается в ближайшие два-три дня. При этом в ведомстве уточнили, что на иных участках наблюдения гидрологическая обстановка пока спокойная.

Позже появилась информация, что в городе проводится эвакуация жителей домов, расположенных у дамбы, возникла угроза подтопления. Людей призвали забрать детей, пожилых и маломобильных родственников и домашних животных.

Ранее в Кургане приостановили работу двух котельных из-за наводнения.