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В Забайкалье обрушился мост

Chita.Ru: в Забайкалье ледоход обрушил мост через реку Хилок

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В Забайкалье ледоход разрушил мост через реку Хилок. Об этом пишет Chita.Ru.

Мост соединял села Бада и Тэрэпхэн. Альтернатива мосту существует — аварийный деревянный мост. Переход по нему возможен только для пешеходов. Сейчас его обследуют специалисты.

Отмечается, что капитальный ремонт обрушившегося моста был запланирован на предстоящую зиму. Сейчас администрация оценивает стоимость его ремонта.

До этого в Хабаровском крае мост рухнул из-за ледохода.

Инцидент произошел в поселке Тырма. Мост на реке Сутырь в результате резкого повышения уровня воды и ледохода оказался разрушен. Кроме того, в районе моста подтопило шесть домов — жильцы временно проживают у родственников и знакомых.

В результате разрушения моста от транспортного сообщения оказались отрезаны 20 человек. Местные власти ввели режим ЧС, а в зону подтопления для оказания помощи выехали сотрудники экстренных служб. Отмечается, что утром 17 апреля на место запланирован вылет вертолета с десятью спасателями.

Ранее в Забайкалье россиянин выронил сигарету и сжег 150 гектаров травы.

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